Два человека погибли в машине, съехавшей в реку Кубань

Четыре человека оказались в тонущей машине на Кубани, выжили только двое Два человека погибли в машине, съехавшей в реку Кубань

Москва30 апр Вести.Трагический инцидент с летальным исходом произошел в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, вечером в минувшую среду, 29 апреля, водитель автомобиля Lada XRAY не справился с управлением на дороге Темрюк-Мор Порт.

Машина, за рулем которой находился 19-летний молодой человек, съехала в реку Кубань.

В ДТП водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из автомобиля, еще 2 пассажиров погибли говорится в сообщении полиции в мессенджере MAX

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности погибших.