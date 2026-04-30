Москва30 апрВести.Трагический инцидент с летальным исходом произошел в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, вечером в минувшую среду, 29 апреля, водитель автомобиля Lada XRAY не справился с управлением на дороге Темрюк-Мор Порт.
Машина, за рулем которой находился 19-летний молодой человек, съехала в реку Кубань.
В ДТП водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из автомобиля, еще 2 пассажиров погиблиговорится в сообщении полиции в мессенджере MAX
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личности погибших.