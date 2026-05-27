Москва27 маяВести.На дороге "Кавказ" в Тихорецком районе Краснодарского края легковушка столкнулась с большегрузом Scania. В результате несовместимые с жизнью травмы получили подростки 15 и 16 лет, сообщили в ГУ МВД по региону в мессенджере MAX.
Еще двое человек пострадали.
35-летний водитель из Волгоградской области за рулем ВАЗ 21140 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с большегрузом Scania под управлением 38-летнего водителя из Грузииотмечается в сообщении
При ДТП погибли два подростка, которые являлись пассажирами ВАЗ. Водитель и 53-летняя пассажирка госпитализированы.