Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Кубани

На Кубани два человека погибли в ДТП Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Кубани

Москва15 авг Вести.В Краснодарском крае водитель и пассажир иномарки погибли, врезавшись в дерево, еще один пассажир пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла ночью 15 августа на улице Ефремова в Армавире. Предварительно установлено, водитель Mercedes не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и пассажир погибли на месте ДТП. Еще один пассажир с травмами доставлен в больницу Армавира говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.