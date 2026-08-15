Москва15 авгВести.В Краснодарском крае водитель и пассажир иномарки погибли, врезавшись в дерево, еще один пассажир пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла ночью 15 августа на улице Ефремова в Армавире. Предварительно установлено, водитель Mercedes не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель и пассажир погибли на месте ДТП. Еще один пассажир с травмами доставлен в больницу Армавираговорится в сообщении
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.