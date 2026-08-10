На Кубани произошло столкновение двух иномарок, погибли двое

Два пожилых жителя Кубани погибли в ДТП после выезда на встречку На Кубани произошло столкновение двух иномарок, погибли двое

Москва10 авг Вести.В Темрюкском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием двух иностранных автомобилей. В результате столкновения погибли два пожилых человека, сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел утром понедельника, 10 августа, на автодороге Темрюк – Фонталовская. Водители Kia и Nissan Almera не выдержали интервал при встречном разъезде. В результате этого японский автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Sunny.

На месте ДТП погибли 74-летний водитель Nissan Almera и его 71-летняя пассажирка сказано в публикации полиции

Есть и пострадавшие. Водитель Nissan Sunny и его пассажир доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.