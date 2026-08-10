Москва10 авгВести.В Темрюкском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием двух иностранных автомобилей. В результате столкновения погибли два пожилых человека, сообщает региональная полиция.
Инцидент произошел утром понедельника, 10 августа, на автодороге Темрюк – Фонталовская. Водители Kia и Nissan Almera не выдержали интервал при встречном разъезде. В результате этого японский автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Sunny.
На месте ДТП погибли 74-летний водитель Nissan Almera и его 71-летняя пассажиркасказано в публикации полиции
Есть и пострадавшие. Водитель Nissan Sunny и его пассажир доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.