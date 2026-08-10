В Кузбассе два человека погибли при ДТП

Два человека погибли в ДТП в Кузбассе В Кузбассе два человека погибли при ДТП

Москва10 авг Вести.В Кемеровской области два человека погибли в результате столкновения иномарки со стоявшим на обочине грузовиком, погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, авария произошла рано утром на 1-м километре автодороги "Северо-западный обход г. Кемерово". Предварительно установлено, что 56-летний водитель Toyota Corolla Fielder не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоявшим на обочине грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

В результате аварии водитель Toyota и его пассажирка в возрасте 48 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.