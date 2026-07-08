Двое человек погибли и трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в ДТП погибли двое человек и трое детей пострадали Двое человек погибли и трое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Москва8 июл Вести.В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек и четверо, включая троих детей, пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 7 июля в 19.25 на 8 км + 550 м автодороги Шахты – Раздорская. Предварительно установлено, что водитель 1998 года рождения на Kia Ceed не справился с управлением, после чего его машину вынесло на обочину попутного направления, а затем отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с грузовиками марки «КамАЗ» и Sitrak.

В результате ДТП на месте погибли пассажиры автомобиля Kia Ceed 1998 и 1973 года рождения. Пострадали несовершеннолетние пассажиры 2020 года рождения, 2022 года рождения и 2025 года рождения. Также водитель автомобиля Kia Ceed получил телесные повреждения и вместе с детьми был доставлен в медицинское учреждение говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.