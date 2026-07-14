Один человек погиб в ДТП двух грузовиков в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись два тяжелогруза, один водитель погиб Один человек погиб в ДТП двух грузовиков в Ростовской области

Москва14 июл Вести.На 170-м километре автодороги Элиста – Зимовники в Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Авария произошла 14 июля в 14 часов 30 минут. Столкнулись два "Камаза": за рулем одного из них был водитель 1992 года рождения, за рулем второго – мужчина 1954 года рождения.

В результате ДТП водитель 1954 года рождения скончался написано в публикации автоинспекции

Предварительно, это произошло в результате того, что водитель 1992 г.р. при повороте налево не уступил дорогу "Камазу", двигавшемуся во встречном направлении.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.