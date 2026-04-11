Водитель микрогрузовика погиб после столкновения с KAMAZ в Приамурье

Под Благовещенском микрогрузовик врезался в KAMAZ, один из водителей погиб

Москва11 апр Вести.Под Благовещенском в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 90-м км автодороги "Подъезд к городу Благовещенск". Водитель микрогрузовика Nissan Atlas 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий на обочине KAMAZ с прицепом.

Водитель микрогрузовика погиб говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится проверка. Выясняются причины и все обстоятельства аварии.