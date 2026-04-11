Москва11 апрВести.Под Благовещенском в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 90-м км автодороги "Подъезд к городу Благовещенск". Водитель микрогрузовика Nissan Atlas 1982 года рождения не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий на обочине KAMAZ с прицепом.
Водитель микрогрузовика погибговорится в Telegram-канале ведомства
В настоящее время проводится проверка. Выясняются причины и все обстоятельства аварии.