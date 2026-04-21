Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с грузовиком в Арзамасе

Москва21 апр Вести.В Арзамасе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает нижегородский региональный главк МВД России.

Авария случилась 21 апреля в 17.00 минут на 1 км подъезда к промзоне Арзамаса. Согласно предварительным данным, водитель 2000 года рождения на Opel Frontera выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в грузовик Scania.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествия уточняется в Telegram-канале нижегородской полиции

Причины происшествия устанавливаются.