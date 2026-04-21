В Арзамасе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает нижегородский региональный главк МВД России.
Авария случилась 21 апреля в 17.00 минут на 1 км подъезда к промзоне Арзамаса. Согласно предварительным данным, водитель 2000 года рождения на Opel Frontera выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в грузовик Scania.
В результате ДТП водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествияуточняется в Telegram-канале нижегородской полиции
Причины происшествия устанавливаются.