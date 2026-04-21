Человек погиб в ДТП с иномаркой и фурой в Арзамасе

Москва21 апр Вести.В Арзамасе произошло ДТП с участием фуры и иномарки, в результате смертельные ранения получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Транспортные средства Opel Frontera и Scania столкнулись недалеко от городской промзоны вечером 21 апреля, во вторник. предварительно, виновником аварии стал водитель внедорожника 2000 года рождения.

Выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "Сканиа" под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Opel скончался на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере "МАКС"

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.