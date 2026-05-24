Москва24 маяВести.В Ростовской области автомобиль врезался в дерево, в результате аварии несовершеннолетний пассажир машины погиб, водитель пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.
Трагедия произошла утром 24 мая в хуторе Некрасова Балка на ул. Светлая д. 7. Предварительно, водитель Nissan Tiida не выбрал безопасную скорость, в результате чего допустил съезд машины с дороги с последующим наездом на древо. Транспортное средство опрокинулось.
Пассажир 2009 г.р. скончалась на месте, водитель 1978 г.р. был доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи МВД России. Устанавливаются все обстоятельства.