Москва20 июнВести.В городе Ростове-на-Дону легковой автомобиль Haval Jolion совершил наезд на малолетнего ребенка. В результате ДТП ребенок 2024 года рождения скончался, сообщает ГАИ Ростовской области.
Трагедия произошла 20 июня во дворе одного из домов по проспекту 40-летия Победы.
Haval Jolion, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на пешехода 2024 года рождения, который в момент ожидания открытия шлагбаума вышел на пешеходный переходсказано в MAX
Малолетний пешеход скончался в медицинском учреждении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.