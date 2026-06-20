Малолетний ребенок погиб в Ростове-на-Дону после наезда иномарки

В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила малолетнего ребенка Малолетний ребенок погиб в Ростове-на-Дону после наезда иномарки

Москва20 июн Вести.В городе Ростове-на-Дону легковой автомобиль Haval Jolion совершил наезд на малолетнего ребенка. В результате ДТП ребенок 2024 года рождения скончался, сообщает ГАИ Ростовской области.

Трагедия произошла 20 июня во дворе одного из домов по проспекту 40-летия Победы.

Haval Jolion, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на пешехода 2024 года рождения, который в момент ожидания открытия шлагбаума вышел на пешеходный переход сказано в MAX

Малолетний пешеход скончался в медицинском учреждении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.