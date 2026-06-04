Москва4 июнВести.В больнице скончался 2-летний мальчик, которого водитель автомобиля сбил во дворе дома №9 на Гостиничной улице в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Водитель Genesis 4 июня совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, и скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.
Пострадавший ребенок скончался в больницесказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Водителя оперативно установили и задержали. По факту ДТП организована проверка.