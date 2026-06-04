Скончался 2-летний мальчик, которого машина сбила на Гостиничной улице в Москве

Скончался 2-летний мальчик, которого машина сбила на северо-востоке Москвы Скончался 2-летний мальчик, которого машина сбила на Гостиничной улице в Москве

Москва4 июн Вести.В больнице скончался 2-летний мальчик, которого водитель автомобиля сбил во дворе дома №9 на Гостиничной улице в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Водитель Genesis 4 июня совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, и скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Пострадавший ребенок скончался в больнице сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Водителя оперативно установили и задержали. По факту ДТП организована проверка.