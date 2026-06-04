В Москве водитель Genesis сбил ребенка 2024 года рождения и сбежал с места ДТП

В Москве задержали водителя иномарки, который сбил ребенка и скрылся В Москве водитель Genesis сбил ребенка 2024 года рождения и сбежал с места ДТП

Москва4 июн Вести.На северо-востоке Москвы ребенок 2024 года рождения получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки. Как сообщает столичная Госавтоинспекция, после ДТП водитель автомобиля Genesis скрылся, но его оперативно задержали.

Авария произошла 4 июня, в четверг, на Гостиничной улице в районе дома №9.

Совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, после чего водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшего ребенка, 2024 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. В кратчайшие сроки водитель транспортного средства был установлен и задержан говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.