Проверка организована после наезда авто на мальчика на северо-востоке Москвы

Проверка организована после наезда автомобиля на 2-летнего ребенка в Москве Проверка организована после наезда авто на мальчика на северо-востоке Москвы

Москва4 июн Вести.Проверка организована после наезда автомобиля на 2-летнего мальчика во дворе дома №9 на Гостиничной улице в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Водитель Genesis 4 июня совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть, и скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Впоследствии установлен мужчина 1959 г.р., находившийся за рулем автомобиля… Прокуратура … контролирует ход доследственной проверки, [а также] принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, на контроле прокуратуры привлечение водителя к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).