В Тольятти проводится проверка по факту травмирования 8-летнего пешехода

В Тольятти 8-летний пешеход получил травмы, начата проверка В Тольятти проводится проверка по факту травмирования 8-летнего пешехода

Москва1 июн Вести.В Тольятти полиция начала проверку по факту получения травм 8-летним пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области в MAX.

По материалам ГИБДД, 31 мая в 16.00 55-летний водитель за рулем Belgee X50, двигаясь со стороны бульвара Космонавтов в направлении ул. Автостроителей, наехал во дворе дома № 52 по ул. Автостроителей на 8-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть.

С места ДТП госпитализирован пешеход говорится в сообщении

Уточняется, что данные носят информационный характер. После завершения проверки будет определена степень виновности всех участников ДТП.