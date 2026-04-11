В Улан-Удэ водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка на "зебре"

Москва11 апр Вести.В Улан-Удэ водитель иномарки сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.

ДТП произошло вечером 10 апреля, в пятницу, на улице Пугачева. За рулем автомобиля Toyota Fielder находился 29-летний мужчина.

На нерегулируемом пешеходном переходе… совершил наезд на 9-летнего ребенка. Мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии пострадавшего не уточняются. По факту проводится проверка.