Москва11 апрВести.В Улан-Удэ водитель иномарки сбил девятилетнего ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.
ДТП произошло вечером 10 апреля, в пятницу, на улице Пугачева. За рулем автомобиля Toyota Fielder находился 29-летний мужчина.
На нерегулируемом пешеходном переходе… совершил наезд на 9-летнего ребенка. Мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждениеговорится в Telegram-канале ведомства
Подробности о состоянии пострадавшего не уточняются. По факту проводится проверка.