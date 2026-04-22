Девочка-подросток получила травмы, попав под колеса иномарки в Марий Эл

В Марий Эл водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на зебре Девочка-подросток получила травмы, попав под колеса иномарки в Марий Эл

Москва22 апр Вести.В Марий Эл водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в результате ребенок получил серьезные травмы.

ДТП произошло вечером 22 апреля, в среду, на 98-м километре трассы "Вятка" на территории Медведевского района.

Водитель автомашины Haval совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая, как установлено предварительно, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с серьезными травмами доставлена в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии пострадавшей не приводятся.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.