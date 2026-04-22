Москва22 апрВести.В Марий Эл водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в результате ребенок получил серьезные травмы.
ДТП произошло вечером 22 апреля, в среду, на 98-м километре трассы "Вятка" на территории Медведевского района.
Водитель автомашины Haval совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая, как установлено предварительно, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с серьезными травмами доставлена в больницуговорится в Telegram-канале ведомства
Подробности о состоянии пострадавшей не приводятся.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.