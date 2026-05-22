Москва22 маяВести.В произошедшей в Октябрьском районе Еврейской автономной области аварии пострадала семилетняя девочка, полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что в селе Амурзет водитель Daihatsu Move на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода.
Семилетняя девочка получила телесные поврежденияотмечается в сообщении
В полиции добавили, что за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в одном из которых пострадал 1 человек.