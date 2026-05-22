МВД: полиция устанавливает обстоятельства ДТП в ЕАО, где пострадала девочка

Девочка получила ранения в результате ДТП в Еврейской автономной области

Москва22 мая Вести.В произошедшей в Октябрьском районе Еврейской автономной области аварии пострадала семилетняя девочка, полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что в селе Амурзет водитель Daihatsu Move на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода.

Семилетняя девочка получила телесные повреждения отмечается в сообщении

В полиции добавили, что за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в одном из которых пострадал 1 человек.