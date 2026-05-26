Нетрезвый водитель мопеда врезался в опору линии электропередач в селе ЕАО

Москва26 мая Вести.Водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Ленинском районе Еврейской автономной области, мужчина врезался в опору линии электропередачи, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что в районе дома № 5 на улице Майской в селе Дежнево нетрезвый водитель мопеда без водительского удостоверения и государственных регистрационных знаков врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП опора ЛЭП и мопед получили повреждения, водитель госпитализирован с ранениями отмечается в сообщении

По данным ведомства, за прошедшие сутки сотрудники ДПС региона выявили 44 нарушения ПДД.