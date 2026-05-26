Москва26 маяВести.Водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Ленинском районе Еврейской автономной области, мужчина врезался в опору линии электропередачи, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что в районе дома № 5 на улице Майской в селе Дежнево нетрезвый водитель мопеда без водительского удостоверения и государственных регистрационных знаков врезался в опору линии электропередачи.
В результате ДТП опора ЛЭП и мопед получили повреждения, водитель госпитализирован с ранениямиотмечается в сообщении
По данным ведомства, за прошедшие сутки сотрудники ДПС региона выявили 44 нарушения ПДД.