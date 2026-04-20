Москва20 апрВести.В Иркутской области водитель и двое несовершеннолетних пострадали при столкновении автомобиля ВАЗ-2107 со столбом линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, 18 апреля на улице Советской в селе Шелаево водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на опору ЛЭП. В результате он и 2 несовершеннолетних, находившихся в салоне авто, были доставлены в медицинское учреждение.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнихговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
При наличии оснований будут приняты меры в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и травматизма на дорогах.