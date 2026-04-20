Водитель и 2 детей пострадали при столкновении авто с опорой ЛЭП под Иркутском

Москва20 апр Вести.В Иркутской области водитель и двое несовершеннолетних пострадали при столкновении автомобиля ВАЗ-2107 со столбом линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, 18 апреля на улице Советской в селе Шелаево водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на опору ЛЭП. В результате он и 2 несовершеннолетних, находившихся в салоне авто, были доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

При наличии оснований будут приняты меры в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и травматизма на дорогах.