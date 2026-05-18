Трое подростков и 18-летний юноша госпитализированы после ДТП в Омской области

Москва18 мая Вести.В Омской области трое подростков и 18-летний юноша пострадали в ДТП и были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, вечером 15 мая 17-летний житель поселка Лесной, управляя автомобилем ВАЗ-21124, принадлежащим отчиму, на грунтовой дороге не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены сам водитель, а также его три пассажира: 13, 15 и 18 лет… Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.