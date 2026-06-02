Омская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с ребенком В омском селе из-за пьяного водителя пострадал 8-летний ребенок

Москва2 июн Вести.Прокуратурой Омского района контролируется установление обстоятельств ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По предварительным данным, 1 июня вечером 23-летний водитель за рулем "ВАЗа" в состоянии алкогольного опьянения двигался по парковке в селе Усть-Заоостровка и столкнулся с автомобилем "Хендай".

От удара иномарка наехала на пешехода – девочку 8 лет, которая находилась перед автомобилем говорится в сообщении

Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством.