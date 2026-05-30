В Приморье несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП

Москва30 мая Вести.Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что 15-летний велосипедист, двигаясь по улице Красина в сторону улицы Вострецова в Уссурийске, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем GWM TANK. Его водитель ранее к административной ответственности не привлекался, был трезв.

В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован с травмами. Телесные повреждения получил и пассажир автомобиля отмечается в сообщении

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего.