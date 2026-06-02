В Уссурийске пьяный мотоциклист столкнулся с иномаркой, пострадали двое Пьяный мотоциклист устроил ДТП в Приморье, пострадали два человека

Москва2 июн Вести.В Уссурийске водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. В результате травмы получили байкер и его пассажир. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в ночь на 2 июня, вторник, на улице Комарова. Отмечается, что молодой человек, управляющий мотоциклом, был пьян.

Совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota Mark 2. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла (мужчины в возрасте 21 год,18 лет) получили травмы ног, рук и головы. Мотоциклист находился в состоянии опьянения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, выяснилось, что нарушитель никогда не проходил обучение на получение прав. В отношении него составлено несколько административных протоколов, ему грозят штрафы более 50 тысяч рублей.