Москва1 июнВести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном после дорожного конфликта. Подробности сообщает полиция региона в MAX.
С заявлением в полицию обратился водитель мусоровоза, который сообщил, что на проспекте Блюхера водитель автомобиля "Тойота Приус" битой повредил ему два зеркала заднего вида и стекло левой двери. Видеозапись инцидента также появилась в социальных сетях. Полиция оперативно установила личность и местонахождение правонарушителя.
32-летнего водителя иномарки задержали в порядке статьи 91 УПК РФговорится в сообщении
Мужчине вынесен запрет на определенные действия. Расследование будет продолжено.