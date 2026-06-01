Полиция возбудила дело о хулиганстве после конфликта на дороге в Уссурийске

В Уссурийске возбудили дело по факту хулиганства на дороге Полиция возбудила дело о хулиганстве после конфликта на дороге в Уссурийске

Москва1 июн Вести.В Приморском крае возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном после дорожного конфликта. Подробности сообщает полиция региона в MAX.

С заявлением в полицию обратился водитель мусоровоза, который сообщил, что на проспекте Блюхера водитель автомобиля "Тойота Приус" битой повредил ему два зеркала заднего вида и стекло левой двери. Видеозапись инцидента также появилась в социальных сетях. Полиция оперативно установила личность и местонахождение правонарушителя.

32-летнего водителя иномарки задержали в порядке статьи 91 УПК РФ говорится в сообщении

Мужчине вынесен запрет на определенные действия. Расследование будет продолжено.