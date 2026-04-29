В Приморье задержан мужчина, который сжег автомобиль своей тещи

В Приморье зять после ссоры с тещей сжег ее машину В Приморье задержан мужчина, который сжег автомобиль своей тещи

Москва29 апр Вести.В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который поджег машину своей тещи, ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Информация в полицию о возгорании иномарки около дома на улице Попова поступила от пожарных. Ущерб, причиненный владелице автомобиля, составил 500 тысяч рублей. Полиция установила, что возгорание было не случайным. Рядом была обнаружена канистра со следами горюче-смазочных материалов, камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника. Им оказался 36-летний зять потерпевшей. Он признался, что после семейного конфликта, будучи нетрезвым, купил на АЗС бензин, совершил поджог и скрылся с места происшествия. Свою вину он признал, готов возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет отмечается в сообщении

В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписки о невыезде.