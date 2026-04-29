Москва29 апрВести.В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который поджег машину своей тещи, ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
Информация в полицию о возгорании иномарки около дома на улице Попова поступила от пожарных. Ущерб, причиненный владелице автомобиля, составил 500 тысяч рублей. Полиция установила, что возгорание было не случайным. Рядом была обнаружена канистра со следами горюче-смазочных материалов, камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника. Им оказался 36-летний зять потерпевшей. Он признался, что после семейного конфликта, будучи нетрезвым, купил на АЗС бензин, совершил поджог и скрылся с места происшествия. Свою вину он признал, готов возместить ущерб.
Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти летотмечается в сообщении
В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписки о невыезде.