Москва6 июл Вести.В Уссурийске полицейские вернули похищенный автомобиль законному владельцу, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию поступило заявление жителя Уссурийска о хищении его иномарки. По его словам, накануне вечером выпивал со своим знакомым, который планировал остаться у него ночевать. На утро он обнаружил, что приятель исчез вместе с автомобилем. Причиненный ущерб составил 700 тысяч рублей.

По факту хищения транспортного средства возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

Ранее судимый подозреваемый на похищенном автомобиле был задержан в Хабаровском крае. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что после застолья решил покататься по городу, потом поехал в Хабаровск, где провел несколько дней, ночуя в машине. Из-за нужды в деньгах он продал сабвуфер из иномарки. Подозреваемый заключен под стражу. Автомобиль возвращен законному владельцу.