Полиция Приморья разыскивает мужчин с предметом, похожим на автомат Полиция Уссурийска устанавливает обстоятельства инцидента с автоматом во дворе

Москва14 мая Вести.Полицейские Уссурийска разыскивают мужчину, который демонстрировал во дворе дома на улице Бонивура предмет, похожий на автомат, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение местного жителя, который сообщил о том, что двое мужчин приехали на автомобиле марки Лексус во двор дома по улице Бонивура. Один из мужчин вышел из автомобиля и демонстрировал предмет, похожий на автомат. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение мужчин, запечатленных на видео отмечается в сообщении

По результатам проверки будет принято законное решение в соответствии с законодательством РФ.