Москва12 апрВести.Участники конфликта открыли стрельбу на улице в центре Владивостока, правоохранители задержали двоих человек. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел на улице Адмирала Фокина. В полицию обратился местный жителей с жалобой на нарушение порядка.
Задержаны двое жителей Владивостока 2001 и 2004 года рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. Пистолет (предположительно, светошумовой) изъят и направлен на исследование… Молодые люди были участниками дракиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Силовики призвали пострадавших или очевидцев случившегося связаться с ними.