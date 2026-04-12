Полиция Владивостока ищет свидетелей конфликта со стрельбой в центре города

Москва12 апр Вести.Участники конфликта открыли стрельбу на улице в центре Владивостока, правоохранители задержали двоих человек. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Адмирала Фокина. В полицию обратился местный жителей с жалобой на нарушение порядка.

Задержаны двое жителей Владивостока 2001 и 2004 года рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. Пистолет (предположительно, светошумовой) изъят и направлен на исследование… Молодые люди были участниками драки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Силовики призвали пострадавших или очевидцев случившегося связаться с ними.