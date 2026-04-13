Москва13 апрВести.Мужчина открыл стрельбу из оружия на улице Адмирала Фокина во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. Согласно публикации, вечером 12 апреля между мужчинами произошла ссора.
В результате конфликта между мужчинами один из участников открыл стрельбу из оружияотметили в пресс-службе
Действия подозреваемого расцениваются как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Возбуждено уголовное дело, расследование которого взяло на контроль надзорное ведомство.