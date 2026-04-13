Задержанным за стрельбу жителям Владивостока грозит до 7 лет лишения свободы

Москва13 апр Вести.До семи лет лишения свободы могут получить двое жителей Владивостока, открывшие стрельбу на улице Адмирала Фокина, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Сообщение о происшествии появилось ранее в социальных сетях. Согласно публикации, вечером 12 апреля между мужчинами произошла ссора, в ходе кторой один из них открыл стрельбу.

Позже сотрудники ППС задержали двух молодых людей 2001 и 2004 годов рождения. В отделе полиции у них изъяли и направили на исследование пистолет (предположительно, светошумовой).

В случае признания задержанных виновными им может грозить до 7 лет лишения свободы. Пострадавших в инциденте нет, следователи устанавливают обстоятельства случившегося отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, расследование взяло на контроль надзорное ведомство.