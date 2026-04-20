МВД Приморья проверяет информацию о мужчине, показавшем оружие из окна авто

Москва20 апр Вести.Полиция города Большой Камень устанавливает личность пассажира, показавшего из окна машины предмет, похожий на оружие, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере MAX.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции обнаружена публикация о событиях в городе Большой Камень, где один из пассажиров легкового автомобиля демонстрировал из окна предмет, конструктивно схожий с оружием. По данному факту полицейские проводят проверку написали в пресс-службе

Устанавливаются также обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в полицию по данному факту никто не сообщал.