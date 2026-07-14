Житель Приморья пойдет под суд за хулиганство с применением ножа Житель Владивостока предстанет перед судом за угрозу ножом прохожим

Москва14 июл Вести.Житель Владивостока 47 лет предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь около бизнес-центра на ул. Уборевича во Владивостоке, услышал смех стоявших возле него граждан и, приняв его в свой адрес, достал нож, высказав угрозу убийства. Действия фигуранта создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, вызвав у них страх и панику отметили в пресс-службе

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.