Москва14 июлВести.Житель Владивостока 47 лет предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь около бизнес-центра на ул. Уборевича во Владивостоке, услышал смех стоявших возле него граждан и, приняв его в свой адрес, достал нож, высказав угрозу убийства. Действия фигуранта создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, вызвав у них страх и паникуотметили в пресс-службе
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.