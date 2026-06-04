Благовещенец пойдет под суд за демонстрацию в магазине экстремистских тату

Житель Благовещенска пойдет под суд за показ татуировок экстремистского толка Благовещенец пойдет под суд за демонстрацию в магазине экстремистских тату

Москва4 июн Вести.Житель Благовещенска предстанет перед судом за публичную демонстрацию татуировок с изображением символики экстремистской организации, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

… в августе 2025 года обвиняемый, находясь в одном из магазинов города, …продемонстрировал неопределенному кругу лиц изображенные на его теле татуировки с символикой запрещенного общественного движения отметили в пресс-службе

Уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого благовещенца с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.