Житель Сахалина повторно осужден за пропаганду идей экстремистской организации

Москва18 мая Вести.Суд города Оха на севере Сахалина вынес местному жителю приговор по уголовному делу о пропаганде и публичном демонстрировании символики экстремистской организации, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.

Подсудимому назначено 240 часов обязательных работ отмечается в сообщении

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование в социальных сетях символики признанной экстремистской и запрещенной в РФ международной организации "АУЕ".

Судом установлено, что подозреваемый вновь поставил отметку "класс" под изображением мужчин, у одного из которых на груди нанесены татуировки в виде восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами "роза ветров". Кроме того, фигурант записал на видео размещенную на зеркале заднего вида автомобиля подвеску-украшение с изображением восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами и разместил ролик статусе в мессенджере.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Приговор вступил в силу.