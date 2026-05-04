Жителя Курской области оштрафовали за экстремистскую символику в соцсетях В Курской области мужчину оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Москва4 мая Вести.Курчатовский городской суд оштрафовал на 2 тысячи рублей местного жителя за публичную демонстрацию символики признанного экстремистским международного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, запрещено в РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Установлено, что 24-летний Данила Титов на своей открытой странице в соцсетях разместил аудиозапись, в названии которой публично демонстрируется экстремистская символика.

Курчатовском городским судом Титов Д. С. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3, ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. (1000 за каждое правонарушение) сказано в сообщении

Постановление суда в законную силу не вступило.