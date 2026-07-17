Москва17 июлВести.Суд Читы вынес приговор 45-летнему жителю краевой столицы за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики запрещенной организации, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов Забайкалья.
Ранее мужчина подвергался административному наказанию за подобные деяния. Теперь снова в одном из мессенджеров он неоднократно устанавливал на аватарку своего аккаунта иллюстрацию с символикой экстремистской организации, а также отправил в группу изображение запрещенного в России движения.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 годаотмечается в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.