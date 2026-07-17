Три года условно получил житель Читы за пропаганду экстремистской символики

Жителя Читы осудили за пропаганду экстремистской символики Три года условно получил житель Читы за пропаганду экстремистской символики

Москва17 июл Вести.Суд Читы вынес приговор 45-летнему жителю краевой столицы за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики запрещенной организации, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов Забайкалья.

Ранее мужчина подвергался административному наказанию за подобные деяния. Теперь снова в одном из мессенджеров он неоднократно устанавливал на аватарку своего аккаунта иллюстрацию с символикой экстремистской организации, а также отправил в группу изображение запрещенного в России движения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.