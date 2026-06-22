Москва22 июнВести.Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали местного жителя за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что 44-летний мужчина в Telegram являлся активным участником групп антироссийской направленности. Также он публично оправдывал деятельность террористических организаций.
Фигурант задержан, он дал признательные показания. Во время обысков у него изъяли компьютер и мобильное устройство, содержащие запрещенный контентотмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.