В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма

Жителя Забайкалья задержали за публичное оправдание терроризма В Забайкальском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание терроризма

Москва22 июн Вести.Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали местного жителя за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что 44-летний мужчина в Telegram являлся активным участником групп антироссийской направленности. Также он публично оправдывал деятельность террористических организаций.

Фигурант задержан, он дал признательные показания. Во время обысков у него изъяли компьютер и мобильное устройство, содержащие запрещенный контент отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.