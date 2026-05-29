Жителя Салехарда арестовали за публичные призывы и пропаганду терроризма

Москва29 мая Вести.Жителя Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа арестовали за публичные призывы и пропаганду терроризма. Об этом сообщает пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в социальной сети "ВКонтакте".

По данным следствия, не позднее 20 июля 2025 года мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарий, который содержал публичный призыв к террористической деятельности, а также пропаганду и оправдание терроризма.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") сказано в сообщении

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

В ходе допроса мужчина признал вину. В настоящее время проверяется его причастность к иным преступлениям против общественной безопасности.