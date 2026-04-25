Жителя Петербурга арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма Жителя Петербурга арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Москва25 апр Вести.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сергея Павлова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что Павлов 28.01.2024 …, используя аккаунт в мессенджере, в публичном открытом сообществе "Чат движения "Свобода России" опубликовал комментарий: "Слава Легиону Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере MAX

Таким образом, с позиции лингвистической квалификации в указанном сообщении содержатся признаки публичного оправдания терроризма в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Мужчине предъявили обвинение, а также заключили под стражу до 19 июня.

Фигурант против меры возражал, просил избрать ему запрет определенных действий или домашний арест.