В Липецке юноша арестован по делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма

В Липецке юноша арестован за публичные оправдания и пропаганду терроризма В Липецке юноша арестован по делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма

Москва28 июл Вести.В Липецке 20-летний юноша арестован по уголовному делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый, разделяя идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, разместил в открытом доступе в интернете материалы, в которых содержались публичные оправдания и пропаганда терроризма, а также призывы к осуществлению террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, продолжается закрепление доказательств, а также выявление иных эпизодов противоправной деятельности и причастных к этому лиц.

Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ и УМВД России по Липецкой области.