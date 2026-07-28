Москва28 июлВести.В Липецке 20-летний юноша арестован по уголовному делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый, разделяя идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, разместил в открытом доступе в интернете материалы, в которых содержались публичные оправдания и пропаганда терроризма, а также призывы к осуществлению террористической деятельности.
Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, продолжается закрепление доказательств, а также выявление иных эпизодов противоправной деятельности и причастных к этому лиц.
Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ и УМВД России по Липецкой области.