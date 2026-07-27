Москва27 июлВести.Октябрьский районный суд Иваново заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что мужчина пробудет в СИЗО два месяца.
22-летний житель г. Иваново обвиняется в размещении в 2024 году в мессенджере "Телеграм" комментария в поддержку деятельности националистической организации, признанной 2-ым Западным окружным военным судом террористической и запрещенной на территории РФговорится в сообщении
Фигуранту может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.
Постановление суда в законную силу не вступило.