Жителя Иваново отправили под стражу по обвинению в оправдании терроризма

В Иваново арестовали мужчину по делу об оправдании терроризма Жителя Иваново отправили под стражу по обвинению в оправдании терроризма

Москва27 июл Вести.Октябрьский районный суд Иваново заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что мужчина пробудет в СИЗО два месяца.

22-летний житель г. Иваново обвиняется в размещении в 2024 году в мессенджере "Телеграм" комментария в поддержку деятельности националистической организации, признанной 2-ым Западным окружным военным судом террористической и запрещенной на территории РФ говорится в сообщении

Фигуранту может грозить от пяти до семи лет лишения свободы.

Постановление суда в законную силу не вступило.