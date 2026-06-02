Житель Хабаровского края приговорен к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Москва2 июн Вести.Первый Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщила прокуратуре Хабаровского края.

Судом установлено, что мужчина в открытой группе в сети Интернет опубликовал под видеороликом, содержащим запись террористического акта, свой комментарий, оправдывающий действия террористического характера поясняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Согласно решению суда, фигурант приговорен к 6 годам колонии общего режима. Его мобильный телефон, который использовался при написании комментария, конфискован и обращен в доход государства.