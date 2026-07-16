В Курске задержан подросток, желавший вступить в террористическую организацию

В Курске подросток собирался вступить в ряды террористической организации В Курске задержан подросток, желавший вступить в террористическую организацию

Москва16 июл Вести.В Курске 15-летний подросток собирался вступить в ряды террористической организации, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

По версии следствия, в мае 2026 года несовершеннолетний, придерживаясь идеологии террористической организации, деятельность которой признана запрещенной в РФ, в Telegram вступил в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации.

В ходе общения обвиняемый заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией… Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Курска… [по] ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время подросток задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте.

Устанавливаются все обстоятельства.

Преступные деяния несовершеннолетнего были выявлены сотрудниками СК и Пограничного управления ФСБ России по Курской области.