Жителя Донецка задержали по делу о публичных призывах к терроризму ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму

Москва2 июн Вести.Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к ракетным ударам по территории Донецкой Народной Республики. ОБ этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, молодой человек оставлял комментарии в мессенджере Telegram, оправдывающие преступную деятельность одного из украинских террористических формирований. Кроме того, а также призывал к нанесению ракетных ударов по республике.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" говорится в сообщении

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы пытаются вовлечь молодежь в преступную деятельность, склоняют к совершению публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, а также совершению терактов.