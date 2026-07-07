Шесть лет воспитательной колонии за терроризм получил подросток из Подмосковья

Подросток из Подмосковья осужден на 6 лет воспитательной колонии за терроризм Шесть лет воспитательной колонии за терроризм получил подросток из Подмосковья

Москва7 июл Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 15-летнему жителю Московской области, признав его виновным в участии в террористическом движении "Маньяки: культ убийц" (М.К.У., организация признана судом террористической и запрещена в РФ) и хулиганстве. Он получил 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Установлено, что в апреле 2025 года подросток, разделяя неонацистские взгляды и враждебное отношение к гражданам стран Средней Азии, вступил в контакт с активным участником М.К.У. через Telegram-канал. В рамках организации он принял участие в трех нападениях на людей азиатской внешности в московском метро и на объектах транспорта.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов в качестве оружия). По совокупности преступлений назначено 6 лет воспитательной колонии. Частично удовлетворен иск потерпевшей о моральном вреде — с осужденного взыскано 200 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал, но заявил, что вступил в организацию под давлением знакомого, угрожавшего расправой. Однако эти показания не нашли подтверждения в материалах дела. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.