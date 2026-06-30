Организатор и участники экстремистской группы осуждены в Рязанской области В Рязанской области осуждены организатор и участники экстремистской группы

Москва30 июн Вести.В Рязанской области суд приговорил к разным срокам организатора и участников экстремистской организованной группы, действовавшей на территории региона. Об этом сообщает в MAX пресс-служба СК.

По данным следствия, в 2023 году 18-летний местный житель, последователь идей неформального экстремистского движения, запрещенного на территории РФ, создал организованную группу, в том числе из несовершеннолетних. Целью сообщества были подготовка и совершение на территории Рязани преступлений по мотивам идеологической, расовой, национальной ненависти.

Под его руководством с июня 2023 по март 2024 года участники экстремистского сообщества неоднократно в различных местах города Рязани совершали насильственные преступления в отношении приезжих говорится в сообщении

Причастность фигурантов к экстремистской деятельности и нападении на людей доказана. Шесть жителей Рязани признаны виновными в совершении 15 эпизодов преступлений по нескольким статьям УК, в том числе организации экстремистского сообщества, участии в его деятельности, хулиганстве с применением насилия по мотивам национальной ненависти и вражды, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений.

Организатор преступного сообщества приговорен к 7 годам исправительной колонии общего режима, трое фигурантов получили от 2 до 2 лет 8 месяцев колонии общего режима, двое – условный срок на 2 года.