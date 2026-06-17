Подростка из Воронежской области признали виновным в подготовке к теракту Несовершеннолетний из Воронежской области получил срок за подготовку теракта

Москва17 июн Вести.В Воронежской области суд вынес приговор 16‑летнему жителю города Лиски. Его признали виновным в подготовке теракта. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в мае 2025 года подросток переписывался в мессенджере с людьми, которые, как считают правоохранители, были сотрудниками украинских спецслужб.

Несовершеннолетний в ходе переписки в одном из мессенджеров с лицами из числа сотрудников спецслужб Украины вступил с ними в преступный сговор и согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт путем взрыва автомобиля военнослужащего говорится в сообщении

Суд посчитал доказательства достаточными и приговорил несовершеннолетнего к 7 годам лишения свободы — отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Сейчас следователи продолжают разбираться в деле: они ищут людей из переписки и проверяют их на причастность к склонению подростка к преступлению и к содействию террористической деятельности.