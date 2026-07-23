Житель Печоры сядет на 16 лет за шпионаж и подготовку диверсий на объектах ТЭК Житель Коми получил 16 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии

Москва23 июл Вести.1-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Печоры (Республика Коми) И.П. Вилинскому, признанному виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и подготовке к диверсии.

Он приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 3 года осуждённый проведёт в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

Следствие установило, что Вилинский планировал вступить в запрещённую в РФ украинскую террористическую организацию для участия в боевых действиях против ВС России. По заданию куратора он провел разведку и осуществил фото- и видеосъемку объектов топливно-энергетического комплекса в Печоре для последующей диверсии.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Коми в июне 2025 года при попытке выехать на территорию Украины. ФСБ вновь предупреждает об уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами, вплоть до пожизненного заключения.